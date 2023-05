Roger Waters s-a îmbrăcat ca un nazist în timpul concertului susținut la Berlin: împotriva lui s-a declanșat o anchetă VIDEO

Poliţia germană a indicat, vineri, că a deschis o anchetă privind presupuse provocări în timpul unui recent concert al fostului membru al formaţiei Pink Floyd, Roger Waters, care a apărut într-un ţinută ce aminteşte de un fost ofiţer SS.

„Investigăm suspiciunile de incitare la ură, deoarece hainele purtate pe scenă sunt de natură să glorifice sau să justifice regimul naţional-socialist şi să tulbure liniştea publică”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei pentur AFP, Martin Halweg.

Imaginile publicate pe reţelele de socializare îl arată pe Waters purtând o haină lungă neagră şi banderole roşii în timpul unui concert care a avut loc pe 17 mai pe scena Mercedes-Benz Arena din Berlin.

Wow, this is @rogerwaters imitating a Nazi, while at a concert in … Berlin. This is just unhinged Jew hatred and Holocaust distortion. The man is vile beyond words. pic.twitter.com/zn1EvudSXc