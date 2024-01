Cel mai bătrân lider ATP din istorie, la 43 de ani, a devenit campion la Australian Open

Proba de dublu masculin de la Australian Open 2024 s-a încheiat cu victoria perechii formate din indianul Rohan Bopanna și australianul Matthew Ebden.

Bopanna și Ebden s-au impus în finală, scor 7-6, 7-5, contra dublului italian Simone Bollelli - Andrea Vavassori.

Rohan Bopanna va urca de luni pe locul 1 în clasamentul de dublu masculin, devenind astfel, la 43 de ani, cel mai în vârstă jucător care reuşeşte acest lucru.

Este primul trofeu de Grand Slam cucerit la dublu de Bopanna, care mai are în palmares un titlu la Roland-Garros, dar la dublu mixt.

MISSION ACCOMPLISHED 🏆@mattebden and @rohanbopanna win their first Grand Slam title as a team!#AusOpen pic.twitter.com/nsioO6qF3S