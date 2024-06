Roland Garros 2024: a sosit ziua marii finale. Se anunță o bătălie dură și va fi un câștigător în premieră la Paris

Finala masculină a turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, se va juca între spaniolul Carlos Alcaraz şi germanul Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz (locul 3 ATP) și Alexander Zverev (locul 4 ATP) vor juca astăzi pentru titlu la Roland Garros.

Partida începe de la ora 15.30 și este transmisă în direct pe EuroSport.

Carlos Alcaraz este considerat favorit, deși Zverev conduce cu 5-4 la meciuri directe. Spaniolul de 21 de ani are două titluri de Grand Slam în palmares (Wimbledon și US Open), dar este pentru prima dată în finală la Roland Garros.

Alexander Zverev (27 de ani) caută primul lui titlu de Grand Slam. El a mai ajuns în finală în 2020 la US Open.

Alexander Zverev a dispus, vineri, în semifinale, de norvegianul Casper Ruud cu 2-6, 6-2, 6-4, 6-2. Carlos Alcaraz (21 de ani) se impusese în prima semifinală în faţa viitorului lider mondial, italianul Jannik Sinner, cu 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

Who will take the 🏆?

The #RolandGarros final is set 🔥@rolandgarros pic.twitter.com/pTNmk5Zkzl