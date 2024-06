Ronald Garros: italianca Jasmine Paolini, surpriza turneului! S-a calificat în finală și a lăsat-o în lacrimi pe puștoaica din Rusia

În cea de-a doua semifinală de pe tabloul feminin de la Roland Garros, italianca Jasmine Paolini, 28 de ani, locul 15 WTA, a făcut un meci perfect.

Jasmine Paolini s-a calificat în prima ei finală de Grand Slam. Ea a învins-o pe Mirra Andreeva (38 WTA), puștoaica de 17 ani din Rusia, aflată și ea în premieră într-o fază atât de avansată a unui turneu major.

A fost 6-3, 6-1 pentru Jasmine Paolini, după o oră și 15 minute de joc. Pe parcursul partidei, Mirra Andreeva a părut învinsă mental și a avut ochii în lacrimi.

Astfel, în finala de sâmbătă de la Roland Garros se vor întâlni liderul WTA Iga Swiatek și Jasmine Paolini, locul 15 WTA.

A 4th Roland-Garros title or the 1st one? 🤔#RolandGarros pic.twitter.com/JDNAy5vOnX