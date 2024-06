Are doar 20 de ani și a ajuns în sferturi la Roland Garros pentru a patra oară la rând! Victorie de răsunet pe zgura pariziană

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, favorită numărul 3, s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului.

Gauff a trecut în doar 60 de minute de sportiva italiană Elisabetta Cocciaretto, locul 51 WTA, scor 6-1, 6-2.

În sferturi, Gauff va evolua cu învingătoarea meciului dintre tunisianca Ons Jabeur, favorită 8, şi daneza Clara Tauson, locul 72 mondial.

La doar 20 de ani, Gauff a ajuns pentru al patrulea an consecutiv în sferturi la Roland Garros!

Gauff d. Elisabetta Cocciaretto 6-1 6-2 at Roland Garros

Coco was 17 years old when she reached her 1st quarterfinal here.

Since then, she’s been in the quarterfinals every single year.

✅4th consecutive Roland Garros QF

Lighting up Paris.

🇺🇸❤️ pic.twitter.com/1rKSxQBFH1