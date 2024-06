Roland Garros: Iga Swiatek și-a mai "distrus" o adversară. Ce jucătoare se vor înfrunta în prima semifinală

După o victorie cu 6-0, 6-0, Iga Swiatek a fost aproape de a repeta performanța și în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros.

Iga Swiatek a reușit doar un 6-0, 6-2 cu Marketa Vondrousova, locul 6 WTA, campioana de la Wimbledon.

De puțin peste o oră a avut nevoie Iga Swiatek să se califice în semifinale la Roland Garros, fază în care o va întâlni pe Cori Gauff.

Jucătoarea americană Coco Gauff, în vârstă de doar 20 de ani, locul 3 WTA, a trecut de tunisiana Ons Jabeur, locul 9 WTA.

Gauff s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-3 după un meci care a durat aproape două ore.

In supreme form.

Victory over Vondrousova means that, for the third time in the past four years, @iga_swiatek is into the #RolandGarros semifinals 🔥 pic.twitter.com/dQpLzTyYi6