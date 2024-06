"Dacă asta nu e iubire..." Reacția soției lui Novak Djokovic, după un meci epic la Roland Garros

Condus cu 2-1 la seturi, la ora 01.30 într-un meci care a început după ora 22.30, sâmbătă, pe terenul central, Novak Djokovici, locul 1 ATP, a reuşit în cele din urmă să se impună în faţa italianului Lorenzo Musetti (locul 30 mondial), scor 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-0, la ora 03.06, după 4 ore şi 29 de minute de joc.

În optimi, sârbul cu 24 de titluri de Mare Şlem îl va înfrunta pe argentinianul Francisco Cerundolo (locul 27 ATP).

Sârbul deţine acum recordul pentru cel mai târziu sfârşit de meci din istoria Openului Franţei. Precedentul record era sfertul de finală dintre Rafael Nadal şi Jannik Sinner, care s-a încheiat la ora 01.26, în octombrie 2020, în plină pandemie Covid-19.

Cu această victorie epică, numărul 1 mondial l-a egalat pe Roger Federer în ceea ce priveşte numărul de victorii de Grand Slam: 369.

Duminică dimineaţă, la ora 03.06, Novak Djokovici a obţinut a 95-a victorie din cariera sa la Roland Garros.

La finalul partidei, Jelena, soția lui Novak, a sărbătorit în tribune cu pumnul strâns; i foarte eneregică.

"Reacția Jelenei după ce Novak a câștigat meciul încheiat cel mai târziu vreodată la Roland Garros. Devine exuberantă și strigă. Dacă aceasta nu este iubire, nu știu ce este", a notat The Tennis Letter.

Novak Djokovic’s wife, Jelena’s reaction after he wins the latest match ever finished at Roland Garros.

She’s going absolutely wild & screaming her head off. 🥹

If this isn’t love, I don’t know what is.

pic.twitter.com/RNcAZ6MPXV