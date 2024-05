Bianca Andreescu a revenit în stil mare, după aproape un an. Cum s-a descurcat la Roland-Garros

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu (228 WTA) s-a calificat luni în turul secund la Roland-Garros, la primul său meci din august 2023.

Revenită după o accidentare, Bianca Andreescu și-a început campania la Roland-Garros 2024 cu o victorie ușoară în fața spaniolei Sara Sorribes Tormo (43 WTA), pe care a învins-o cu 7-5, 6-1, urmând să evolueze în faza următoare cu rusoaica Anna Kalinskaya.

În urma victoriei, Andreescu a fost întrebată dacă a împrumutat vreun element din mentalitatea cu care a uluit lumea tenisului în 2019, câștigând US Open.

„Pentru mine este inevitabil, pentru că sunt cu siguranță o supragânditoare”, a răspuns Andreescu.

„Deci da, vreau să folosesc trecutul pentru a mă ajuta acum. Cum am jucat în 2019 a fost incredibil”, a completat Bianca.

First match back since August 2023, and it's a 2-set win for Bianca Andreescu 🇨🇦#RolandGarros pic.twitter.com/cqLC4RBlT1