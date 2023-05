Ce-a pățit la Roland-Garros frumoasa Camila Giorgi. Era unul dintre cele mai așteptate meciuri de miercuri

Primul meci al zilei de miercuri pe terenul central de la Roland-Garros a avut un deznodământ neașteptat.

Astfel, italianca Camila Giorgi (37 WTA), una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuit, a întâlnit-o pe americanca Jessica Pegula (3 WTA), dar meciul n-a durat decât 34 de minute.

După ce a pierdut primul set cu 6-2, Giorgi a luat decizia neașteptată de a abandona meciul, acuzând o problemă medicală, facilitând astfel calificarea americancei în turul al treilea.

