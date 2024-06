CTP, după ce a văzut finala de la Roland-Garros: ”Am observat pe fața ei. Nu faci așa ceva!”

Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial al tenisului feminin, a obţinut sâmbătă al patrulea său titlu în turneul de la Roland Garros, după o finală dezechilibrată împotriva italiencei Jasmine Paolini, locul 15 mondial, pe care a învins-o cu 6-2, 6-1.

Iga Swiatek, care a împlinit recent 23 de ani, a mai câştigat turneul de la Roland Garros, în 2020, 2022 şi 2023, şi are în palmares şi o victorie la US Open, în 2022. La ediţia din acest an a turneului din capitala Franţei, ea a fost în mare dificultate în turul al doilea în faţa japonezei Naomi Osaka, fost lider mondial.

În competiţiile de Mare Şlem, Jasmine Paolini, care are 28 de ani, atinsese până acum o singură dată optimile, la începutul acestui an, la Openul Australiei. Pe zgura pariziană, ea nu trecuse niciodată de turul doi.

Atitudinea resemnată a italiencei în finala cu Swiatek a fost comentată de jurnalistul Cristian Tudor Popescu

„Nu sunt multe concluzii de tras după o astfel de finală, este un meci irelevant. Ce a contat a fost psihicul. Paolini nu a mai reușit să se concentreze suficient, să se adune și să își înlăture respectul față de Iga Swiatek. Este genul de meci pe care îl pierzi de la vestiar.

Paolini a fost în meci până la începutul setului doi, apoi am observat pe fața ei ceva ce nu-mi place să văd în meciurile de tenis, anume o resemnare amuzată. Nu faci așa ceva! Chiar dacă ai în față o jucătoare impunătoare, precum Iga. Nu zâmbești resemnat și să joci așteptând să se încheie meciul”, a spus CTP la Open GSP.