”Cutremur” la Roland-Garros! Campioana de anul trecut a fost eliminată în primul tur, de o favorită a publicului

🇫🇷 ICI C'EST PARRY 🇫🇷

🇫🇷 Teenage Dream 🇫🇷

19-year-old Diane Parry dethrones defending champion Krejcikova 1-6, 6-2, 6-3 to become the lowest-ranked woman to beat the No.2 seed in Paris since No.114 Rus upset Clijsters in 2011#RolandGarros pic.twitter.com/WcGUtJYoiW