Optimile de la Roland-Garros au început cu un scor șocant, în meciul liderei mondiale Iga Swiatek

Optimile de finală pe tabloul feminin de la Roland-Garros au debutat astăzi cu o victorie convingătoare obținută de lidera mondială Iga Swiatek.

Poloneza a învins-o fără drept de apel, scor 6-0, 6-0, pe rusoaica Anastasia Potapova (41 WTA), meci care a durat doar 40 de minute.

În sferturi, Iga Swiatek va juca cu învingătoarea partidei Olga Danilovic (Serbia) - Marketa Vondrousova (Cehia).

DOUBLE BAGEL 🥯

Iga Swiatek dominates Anastasia Potapova to claim her spot in the quarter-finals of #RolandGarros 🤯🎾 pic.twitter.com/d9Yrgsdi3X