O activistă s-a legat de fileu la semifinala Roland-Garros: “Mai avem 1028 de zile” VIDEO

Norvegianul Casper Ruud, locul 8 ATP şi favorit 8, s-a calificat, vineri, în finala turneului de la Roland Garros, trecând în semifinale de croatul Marin Cilici, cap de serie 20, scor 3-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Meciul a durat două ore şi 55 de minute.

Confruntarea a fost perturbată de o manifestantă care s-a legat de fileu. “Mai avem 1028 de zile”, era mesajul de pe tricoul tinerei, un avertisment referitor la schimbările climatice.

Tot vineri, spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP şi favorit 5, s-a calificat în finală după ce adversarul său din semifinale, germanul Alexander Zverev, cap de serie 3, a abandonat.

A protestor just locked herself to the net at the French Open pic.twitter.com/zgfzt1FUuS