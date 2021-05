Meciuri foarte tari pentru Irina Begu si Patricia Tig in primul tur la Roland Garros. Programul romancelor la turneul francez

Castigatoarea acestui meci va juca in faza urmatoare pe sportiva care se va impune in meciul Mihaela Buzarnescu (173 WTA) - Arantxa Rus (Olanda, 84 WTA). Patricia Tig , locul 63 mondial, o va intalni pe sportiva japoneza Naomi Osaka , locul 2 mondial si favorita 2. Castigatoarea confruntarii va evolua apoi cu Ana Bogdan (102 WTA) sau cu o jucatoare venita din calificari. Sorana Cirstea , numarul 61 mondial, va evolua in primul tur cu favorita 19, britanica Johanna Konta (20 WTA).In cursa pentru un loc pe tabloul principal a ramas o singura romanca, Irina Bara, cap de serie 14 in calificari, care o va intalni vineri pe poloneza Magdalena Frech.