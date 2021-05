Cate tenismene din Romania vor juca la Olimpiada. Roland-Garros e ultima sansa de calificare CALCULE

Astfel, conform procedurii, la Olimpiada va fi un tablou de 64 de jucatoare, dintre care opt sunt "rezervate" de organizatori (sase pentru reprezentantele continentelor care nu se califica in mod direct plus alte doua invitatii).Ca urmare, raman 56 de locuri disponibile care vor fi distribuite in ordinea clasamentului mondial din circuitul WTA dupa turneul de la Roland-Garros, adica la 14 iunie. Ca mentiune importanta, fiecare tara are dreptul la numai patru jucatoare, drept pentru care limita locului 56 se va extinde pana undeva in dreptul pozitiei 70 in lume.De asemenea, trebuie indeplinita si conditia ca participantele la Olimpiada sa fi jucat pentru tarile lor in cel putin doua confruntari de Cupa Federatiei in ultimul ciclu olimpic. Implicit, e o situatie care va elimina cateva jucatoare de top, printre care si pe compatrioata noastra Patricia Tig (locul 63 mondial).Pentru Romania, doar Simona Halep (3 WTA) e sigura in acest moment de prezenta la JO 2020. In rest, Sorana Cirstea (care va urca in clasament, cel putin pana pe 53) are si ea sanse considerabile de a evolua la Jocurile Olimpice. Apoi, Irina Begu (75 WTA) e plasata in zona "rosie", unde se va trage linia, iar Ana Bogdan (locul 102 in lume) are nevoie de o prestatie solida la Roland-Garros pentru urca in ierarhie indeajuns de mult pentru a se califica la Olimpiada.