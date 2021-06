Azi e finala de la Roland Garros: Djokovici le sufla in ceafa marilor rivali si e aproape de un record istoric

A opta confruntare directa dintre cei doi jucatori incepe la ora 16.00 si va fi transmisa in direct pe EuroSport.Djokovici ar 18 titluri de Grand Slam si, daca ar castiga azi la Roland Garros, s-ar apropia la o singura "lungime" de Federer si Nadal, care au cate 20.Federer are doar un titlu la Roland Garros, pe cand Nadal s-a impus doar o singura data la Australian Open.Diferenta de varsta din Djokovici si Tsitsipas (12 ani) este cea mai mare de la finala din 1982, cand tanarul Mats Wilander (17 ani) trecea de Guillermo Villas (29 de ani).Pentru Stefanos Tsistsipas (22 de ani) e prima finala de Grand Slam a carierei. El este antrenat de Patrick Mouratoglou, acelasi antrenor care ii mai are ca elevi pe Serena Williams si Coco Gauff.