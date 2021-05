Si-a spulberat prietena, chiar de ziua sa de nastere. Clipe emotionante la Roland-Garros, cu detinatoarea trofeului in prim-plan VIDEO

Ending the match how they started it 🤗



Birthday girl @iga_swiatek marches on in straight sets on Chatrier. #RolandGarros pic.twitter.com/EtkkVvKOom - Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2021

Swiatek, una dintre cele mai in forma jucatoare ale momentului pe zgura, a castigat categoric confruntarea cu slovena Kaja Juvan, scor 6-0, 7-5, chiar in ziua in care a implinit 20 de ani. DemN de mentionat e faptul ca Iga si Kaja sunt prietene extrem de apropiate, lucru vizibil dupa imbratisarile dintre cele doua, inainte si dupa meci.In turul urmator, Iga Swiatek se va intalni cu castigatoarea duelului Rebecca Peterson (Suedia) - Shelby Rogers (SUA).La final, cu ocazia interviului oferit pe teren, Iga Swiatek a primit un buchet de flori, iar publicul de pe arena centrala i-a cantat "La multi ani!" in limba engleza.