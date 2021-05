Calificare pentru Irina Bara la Roland Garros. Cu cine va juca romanca in turul trei la turneul francez

Bara a invins-o in turul doi pe sportiva Mandy Minella din Luxemburg, scor 3-6, 6-3, 6-2, intr-o ora si 39 de minute.In ultimul tur al calificarilor, romanca o va intalni pe poloneza Magdalena Frech.Miercuri au acces in turul trei al calificarilor si Jaqueline Cristian si Monica Niculescu , iar Alexandra Dulgheru , Gabriela Talaba si Gabriela Ruse au fost eliminate in turul doi. Niculescu va juca impotriva Mariei Osorio (Columbia, cap de serie 11), iar Cristian o va intalni pe jucatoarea din Ucraina Anhelina Kalinina, favorita 29 in calificari.