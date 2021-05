Inca o romanca pe tabloul principal la Roland Garros. Cu cine va juca in primul tur

Bara, cap de serie numarul 14, a invins-o, in turul al treilea al calificarilor, cu scorul de 7-5, 6-2, pe Magdalena Frech, locul 153 WTA, dupa un meci de doua ore si sapte minute.Jucatoarea romana este pentru a doua oara consecutiv pe tabloul principal. Anul trecut, ea a atins turul al treilea, tot dupa ce a evoluat in calificari.Bara si-a asigurat un premiu de 60.000 de euro si 40 de puncte WTA.La actuala editie, sapte jucatoare din Romania au evoluat in calificari, Laura Ioana Paar, eliminata in primul tur, Gabriela Talaba, Gabriela Ruse, Alexandra Dulgheru , eliminate in turul al doilea, Jaqueline Cristian, Monica Niculescu , eliminate in turul al treilea, si Irina Bara.Pe tabloul principal sunt acceptate direct Sorana Cirstea Ana Bogdan si Mihaela Buzarnescu Simona Halep , locul 3 WTA, nu participa la competitiie, fiind accidentata.