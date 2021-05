"Hotelurile voastre sunt ca o toaleta" Un castigator de Grand Slam acuza organizatorii Roland Garros

La Paris, atmosfera e incordata. Premiile s-au micsorat cu 23 la suta, iar conditiile oferite nu sunt grozave.Cel putin asa sustine Jamie Murray, fratele lui Andy Murray , unul dintre jucatorii importanti de dublu."In plus fata de schimbarea de doua ori a datelor in beneficiul propriu, Federatia franceza reduce fondul de premiere cu 23%. Va multumesc ca sprijiniti activ jucatorii. Apropo, hotelul dumneavoastra pentru jucatorii de dublu este o toaleta absoluta", a scris Murray pe Twitter Jamie Murray (35 de ani) are in palmares doua titluri de Grand Slam la dublu, Australian Open si US Open, ambele in 2016. La French Open a ajuns pana in sferturi in 2017 si in 2020.