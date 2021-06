Monica Niculescu si Irina Begu merg mai departe la Roland-Garros. Cu cine vor juca romancele in turul doi

Ele au trecut, in prima runda, cu scorul de 6-0, 6-3, de echipa Marta Kostyuk/Viktoria Kuzmova (Ucraina/Slovacia).In faza urmatoare, invingatoarele vor da piept cu cuplul Nao Hibino/Oksana Kalasnikova (Japonia/Georgia).Tot joi, perechea Irina Begu /Nadia Podoroska (Romania/Argentina) s-a calificat in turul doi dupa ce au invins dublul Estelle Cascino/Jessika Ponchet (Franta), scor 6-3, 6-1, dupa 62 de minute de joc. Viitoarele adversare pentru Begu siPodoroska sunt japonezele Aoyama si Shibahara, cap de serie numarul 4.Calificarea in turul al doilea este recompensata cu un premiu total de 17.250 de euro si cu cate 130 de puncte WTA.