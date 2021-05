Fotografie socanta! Cum arata palmele unei campioane din tenisul feminin inainte de Roland Garros FOTO

Jucatoarea spaniola Garbine Muguruza , castigatoare a doua titluri de Grand Slam, a facut publice cateva fotografii in care isi arata palmele, pline de bataturi si jupuite de piele.Fost lider mondial in 2017, sportiva orginara din Venezuela, este acum pe locul 13 mondial, dar fata de ultimul sezon a aratat o crestere semnificativa de forma.Muguruza a castigat Roland Garrosul in 2016 si Wimbledonul in 2017. Roland Garros 2021 incepe la 31 mai.