Roland-Garros 2021: va fi exclusa din turneu Naomi Osaka? Japoneza a primit o amenda usturatoare dupa meciul cu Patricia Tig. Care e motivul

Daca va continua sa refuze sa se prezinte la conferintele de presa, Osaka risca sa fie chiar exclusa din competitie."Favorita numarul 2 a fost amendata pentru incalcarea regulii acordarii de interviuri pentru mass-media la Roland Garros. Miercuri, Naomi Osaka a anuntat in social media ca nu va participa la conferintele de presa la Roland Garros. Dupa acest anunt, oficialii Roland Garros i-au cerut sa isi reanalizeze pozitia si au incercat fara succes sa discute cu ea, sa verifice daca este bine, sa inteleaga particularitatile situatiei sale si ce s-ar putea face pentru solutionarea situatiei.Ca urmare a lipsei de implicare a lui Naomi Osaka, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon si US Open i-au scris impreuna sportivei pentru a verifica daca este in regula si a-i oferi sustinere, a sublinia daruirea pentru binele sportivilor si a sugera un dialog. Ei i s-au amintit si obligatiile sale, consecintele in cazul nerespectarii si ca regulile ar trebui sa se puna in aplicare in mod egal pentru toti sportivii.Naomi Osaka a ales astazi sa nu isi onoreze obligatiile contractuale legate de mass-media. Drept urmare, ea a fost amendata cu 15.000 de dolari", se arata pe site-ul turneului.Organizatorii competitiei au precizat ca au avertizat-o pe Naomi Osaka ca daca isi va ignora in continuare obligatiile media va ajunge la sanctiuni mai dure, care ar putea consta chiar si in excluderea de la turneu.Dupa meciul cu Tig, Naomi Osaka a raspuns intrebarilor fostului tenismen Fabrice Santoro la interviul de pe teren.Miercuri, Naomi Osaka a anuntat pe retelele sale de socializare ca intentioneaza sa evite conferintele de presa la Roland Garros, ea pretinzand ca isi protejeaza, astfel, sanatatea mintala.