Novak Djokovic, pozitie categorica in cazul Osaka: "A fost foarte curajoasa sa faca asta"

"Eu o sustin. Cred ca a fost foarte curajoasa sa faca asta. Dar imi pare foarte rau ca traverseaza momente dureroase si ca sufera din punct de vedere psihic. Sper sa isi revina cat mai repede. Este o jucatoare si o marca foarte importanta pentru sportul nostru", a declarat Djokovic dupa calificarea in turul al doilea la Roland Garros."Pot sa inteleg foarte bine, pentru ca eu insumi am avut deseori dispute cu presa. Stiu cum este", a adaugat liderul mondial."Noi avem nevoie ca ea sa-si revina. Decizia sa este indrazneata, dar ea stie cel mai bine cum se simte. Daca are nevoie de timp pentru a reflecta si pentru a-si recapata energia, atunci trebuie sa o faca. Sper ca va reveni mai puternica", a mai comentat el.''Cea mai buna alegere pentru turneu, pentru celelalte jucatoare si pentru mine este sa ma retrag (din turneu), pentru ca toata lumea sa se poata concentra pe tenis'', a scris Osaka in reteaua de socializare.Naomi Osaka a precizat ca a suferit momente de depresie dupa ce a castigat primul sau titlu de Mare Slem, in 2018, la US Open, iar discutiile cu jurnalistii i-au declansat aceste probleme.''Nu am dorit niciodata sa fiu un motiv de distragere si recunosc ca nu e cel mai potrivit moment, iar mesajul meu ar fi putut fi mai clar. Insa, ce e cel mai important, nu as trivializa niciodata termenul de sanatate mentala si nici nu l-as folosi cu usurinta. Adevarul este ca am suferit momente indelungate de depresie dupa US Open 2018 si am avut dificultati foarte mari sa trec peste ele. Toti care ma cunosc stiu ca sunt introvertita si toti cei care m-au vazut la turnee au observat ca deseori port casti audio, care ma ajuta sa trec peste anxietatea mea social'', a explicat Osaka.Osaka a fost amendata cu suma de 15.000 de dolari de organizatorii turneului de la Paris pentru faptul ca a lipsit de la conferinta de presa care a urmat victoriei sale din primul tur, 6-4, 7-6 (5) cu romanca Patricia Tig Naomi Osaka risca descalificarea in cazul in care continua sa lipseasca de la conferintele de presa, au precizat organizatoriiOsaka facuse un anunt surprinzator inainte de Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, ca refuza orice dialog cu jurnalistii sportivi la Paris, pentru ca dupa parerea ei conferintele de presa pun o povara nejustificata asupra sanatatii mentale a jucatorilor.Jucatoarea japoneza a sustinut ca a raspunde la intrebari dupa ce ai pierdut un meci este ca si cum ''ai lovi o persoana care este cazuta''.Naomi Osaka era adversara Anei Bogdan in turul secund la Roland Garros, astfel ca romanca s-a calificat fara joc in turul al treilea.