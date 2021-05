Decizie radicala luata de Naomi Osaka inainte de Roland Garros: "Imi asum toate amenzile"

Ea a declarat ca nu va participa la nicio conferinta de presa, asumandu-si toate amenzile care decurg de aici."Salutare tuturor! Sper ca sunteti bine, va scriu acest mesaj ca sa va spun ca nu voi merge la nicio conferinta de presa in timpul turneului de la Roland Garros. Deseori, am simtit ca oamenii nu au niciun respect pentru sanatatea mintala a sportivilor, iar acest adevar e vizibil ori de cate ori vad sau particip la o conferinta de presa.De multe ori, stam acolo pe scaun si ni se pun intrebari care ni s-au mai pus de multe ori inainte sau intrebari care pun indoieli in mintile noastre, prin urmare eu nu ma voi supune tratamentului oamenilor care se indoiesc de mine.Am vazut multe videoclipuri cu sportivi cedand nervos dupa o infrangere, in timpul conferintei de presa si stiu ca si voi ati vazut. Cred ca toata aceasta situatie inseamna sa lovesti persoana care e deja cazuta si nu inteleg rationamentul din spatele acestui obicei. Sa nu merg la nicio conferinta de presa nu inseamna ca am ceva personal cu turneul; cativa jurnalisti m-au intervievat inca de cand eram mica si am o relatie prietenoasa cu majoritatea.Oricum, sper ca suma considerabila cu care voi fi amendata sa fie data mai departe catre o fundatie caritabila de sanatate mintala," a scris Naomi Osaka pe Twitter Pentru fiecare conferinta de presa la care nu se duce, Osaka ar putea fi amendata cu 20.000 de dolari.