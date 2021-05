Decizie incredibila luata de Naomi Osaka la Roland Garros

"Intotdeauna am simtit ca oamenii nu tin cont de sanatatea mintala a sportivilor si o simt cu atat mai mult in conferintele de presa la care iau parte sau asist. Ni se pun intrebari pe care le-am auzit deja de multe ori sau intrebari care ne pun la indoiala si nu ma voi prezenta in fata oamenilor care vor sa insinueze in mine indoiala.Pur si simplu nu ma voi pune la dispoziia oamenilor care se indoiesc de mine. Am urmarit numeroase clipuri cu sportivi care au cedat dupa o infrangere in sala de presa si stiu ca si tu ai facut-o.Cred ca intreaga situatie loveste o persoana aflata la pamant si nu inteleg rationamentul din spatele acesteia. Daca organizatiile cred ca pot continua sa spuna