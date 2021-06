Totul despre Sorana Cirstea, sportiva care face senzatie la Roland Garros. Ce medie a avut la BAC si cum n-o suporta pe Simona Halep inca de mica

Cu doua finale jucate in turnele WTA, dintre care una castigata, la Istanbul, romanca este aproape de cea mai buna perfomanta la Roland Garros, sferturi, acolo unde a ajuns in 2009.Pana atunci, sportiva noastra trebuie sa treaca in optimi de Tamara Zidansek, loc 83 WTA. Sorana Cirstea s-a apucat de tenis la Targoviste, datorita mamei salei care era fan infocat al jucatorei Steffi Graf.Romanca s-a axat inca de mica pe sportul alb. Familia a fost cea a care a sustinut-o mereu.Oameni de afaceri in Targoviste, localitate unde s-au mutat in primii ani dupa Revolutie, parintii Soranei au fost cei care au suportat in totalitate costurile antrenamentelor si turneelor.La fel ca si in cazul Simonei Halep, Sorana nu a beneficiat de niciun ajutor financiar din partea statului roman.Tatal sau detinea la Targoviste o firma de distributie si una de inghetata, asa ca Sorana a avut mediul propice pentru a face cariera in tenis.Sportiva a avut rezultate notabile si la invatatura, acolo unde a luat la examenul de Bacalaureat media 9,80.Ajunsa la 31 de ani, Sorana Cirstea isi poate egala perfomanta din 2009 de la Roland Garros, unde a ajuns pana in sferturi, dar poate sa viseze si mai mult, fiind pe partea tabloului cu jucatoarele mai slab cotate in clasamentul WTA.Colega de generatie cu Simona Halep, Sorana Cirstea joaca si cu o dorinta uriasa de a reusi la un turneu de Grand Slam, mai ales ca, spun gurile rele, ea ar fi invidioasa pe perfomantele Simonei.Aceasta rivalitate din tenisul romanesc pleaca din anii juniorarului, acolo unde Sorana Cirstea era conform specialistilor numarul 1, in fata Simonei Halep.Chiar daca multi ii prevesteau un viitor stralucit in tenis, rezultatele nu a fost cele scontate pentru "Sori" si doar sportiva din Constanta a fost cea care a avut succsese fulminante in sportul alb, culminand cu clasarea pe locul 1 mondial."Noi ne stim de la 8 ani. Dar nu am fost niciodata prietene apropiate. Suntem pur si simplu colege de breasla. Ca-n orice job, cu unii colegi ai o legatura mai profunda, cu altii nu.Nici cand eram copii nu eram foarte apropiate, pentru ca suntem doua persoane extrem de diferite. Nu exista doua persoane mai diferite decat noi doua.Cu toate astea, respect ceea ce a facut. Am vorbit intotdeauna extraordinar de frumos despre ea.Am zis intr-un interviu ca echipa Romaniei nu sta in Simona", este declaratia Soranei Cirstea despre Simona Halep, pentru site-ul mirceamester.roPentru calificarea in optimi, la Roland Garros, Sorana Cirstea a obtinut aproape 200 000 de euro.