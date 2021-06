Perfomanta uluitoare obtinuta de Rafa Nadal la Roland Garros

Jucatorul spaniol s-a impus in doua ore si 47 de minute.El va juca in semifinale cu invingatorul meciului dintre Novak Djokovici (Serbia), locul I ATP - Matteo Berrettini (Italia), locul 9 ATP si cap de serie numarul 9;Nadal va juca pentru a 14-a oara in penultimul act la Roland Garros.