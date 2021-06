Roger Federer a explicat iesirea nervoasa de la Roland-Garros. De unde a pornit scandalul cu adversarul si cu arbitrul

"La inceput nu am inteles. Mi-am spus ca arbitrul trebuie sa fi vorbit cu mine si trebuie sa-mi fi dat un avertisment. Dupa aceea, am incercat sa inteleg de ce. Nu eram acolo incercand sa castig timp si nu il tineam pe cel care servea in asteptare.Am realizat acest lucru cand m-am asezat, dar nu inainte, chiar si cand am vorbit cu el la fileu. La un moment dat, Marin a servit si eu nu eram la locul meu. Mi-am spus: "El isi exerseaza serviciul, este ciudat". Nu, de fapt, poate pentru ca a fost deranjat un timp... I-am spus arbitrului: "De ce nu mi-ai spus? Pentru ca nu stiam ca asta il deranjeaza pe Marin". Arbitrul mi-a spus: "Am crezut ca stii ca ..." Iata... acestea sunt totale neintelegeri!", a spus el, la conferinta de presa, potrivit lefigaro.fr.Despre joc, fostul lider ATP s-a declarat de multumit de performanta lui."A fost un joc foarte bun, cu cateva suisuri si coborasuri in seturile doi si trei. Lucrul bun este ca, dupa acest joc, inteleg de ce au existat aceste urcusuri si coborasuri. Apoi, dupa al treilea set, mi-am reluat nivelul bun.Lucrurile mi s-au parut dificile in al treilea si am schimbat viteza, am dus-o la nivelul urmator. Mi-a dat multa incredere. Al patrulea set a fost foarte bun. Este foarte bine pentru mine si sunt foarte multumit. Aici, la Paris, si mai ales impotriva lui Cilic, care poate trimite lovituri puternice, schimburile pot fi foarte, foarte lungi. In comparatie cu Doha (n.r. - pe hard), ne putem neutraliza reciproc si nu este acelasi lucru.Oamenii cred ca zgura este lenta, dar de fapt nu este atat de lenta. Este, in general, mai rapida decat o suprafata dura, cum ar fi Cincinnati sau Shanghai si unele turnee in sala. Ceea ce conteaza este faptul ca poti aluneca si, pe terenul central, exista o multime de spatiu. Pentru mine si pentru genunchi, lucrul bun este ca am putut obtine o multime de informatii din acest joc. A fost o alegere buna sa vin la Paris si sunt foarte multumit de asta", a precizat tenismenul elevetian.Elvetianul a castigat destul de usor primul set, cu 6-2, apoi si-a pierdut serviciul si a fost condus de Cilici pe tot parcursul setului secund. La 1-3, Federer s-a dus sa-si ia prosopul si sa-si steara racheta si a primit un avertisment pentru ca a intarziat serviciul adversarului sau. Cilici era pregatit sa serveasca, dar fostul lider ATP nu era la primire.Potrivit lefigaro.fr, considerand ca a fost penalizat in mod nedrept, Roger Federer s-a sprijinit cu mana pe fileu in fata scaunului arbitrului, si-a incrucisat picioarele si a explicat, cu gesturi lamuritoare: "Vin de aici, ma duc acolo, ma intorc. Crezi ca sunt lent? Nu m-ai vazut niciodata jucand? El a facut asta de zece ori in primul set si nu l-ai oprit".Federer a continuat apoi agasat. "Asculti sau vorbesti? Te-am ascultat pana acum, tu ma asculti? (...) Crezi ca a fost deranjat ca a durat prea mult, hai sa-l intrebam!" Si Federer i-a strigat rivalului sau: "Am fost prea lent?"Elvetianul a reluat jocul dupa minute bune, in aplauzele publicului, dar fara a reusi sa-si scoata episodul din memorie. La schimbarea terenurilor, suparat in continuare, a vorbit din nou cu arbitrul, care a ramas la parerea sa."Este pentru prima data cand un tip serveste in timp ce eu nu sunt inca acolo si tu nu ai reactionat, nu spui nimic...", a spus Federer, indicand ca nu a inteles ca Marin Cilici parea sa dea semne de nerabdare. "M-am gandit ca ai inteles", a raspuns arbitrul. "Te-ai gandit... Te-ai gandit gresit", a reactionat imediat favoritul numarul 8.Roger Federer a pierdut setul secund, 2-6, apoi s-a impus intr-un set 3 foarte echilibrat, 7-6 (4). Scapat de tensiune, elvetianul a defilat in setul al patrulea si a castigat meciul cu 6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2, dupa doua ore si 35 de minute de joc.In turul al treilea, el va evolua cu germanul Dominik Koepfer, locul 59 ATP.viewscnt