Scandal urias cu Roger Federer la Roland-Garros. Elvetianul s-a luat de arbitru: "Nu m-ai vazut niciodata jucand?" VIDEO

Elvetianul a castigat destul de usor primul set, cu 6-2, apoi si-a pierdut serviciul si a fost condus de Cilic pe tot parcursul setului secund. La 1-3, Federer s-a dus sa-si ia prosopul si sa-si stearga racheta si a primit un avertisment pentru ca a intarziat serviciul adversarului sau. Cilic era pregatit sa serveasca, dar fostul lider ATP nu era la primire.Potrivit lefigaro.fr, considerand ca a fost penalizat in mod nedrept, Roger Federer s-a sprijinit cu mana pe fileu in fata scaunului arbitrului, si-a incrucisat picioarele si a explicat, cu gesturi lamuritoare: "Vin de aici, ma duc acolo, ma intorc. Crezi ca sunt lent? Nu m-ai vazut niciodata jucand? El a facut asta de zece ori in primul set si nu l-ai oprit".Federer a continuat apoi agasat. "Asculti sau vorbesti? Te-am ascultat pana acum, tu ma asculti? (...) Crezi ca a fost deranjat ca a durat prea mult, hai sa-l intrebam!". Si Federer i-a strigat rivalului sau: "Am fost prea lent?". Elvetianul a reluat jocul dupa minute bune, in aplauzele publicului , dar fara a reusi sa-si scoata episodul din memorie. La schimbarea terenurilor, suparat in continuare, a vorbit din nou cu arbitrul, care a ramas la parerea sa."Este pentru prima data cand un tip serveste in timp ce eu nu sunt inca acolo si tu nu ai reactionat, nu spui nimic...", a spus Federer, indicand ca nu a inteles ca Marin Cilic parea sa dea semne de nerabdare. "M-am gandit ca ai inteles", a raspuns arbitrul. "Te-ai gandit... Te-ai gandit gresit", a reactionat imediat favoritul numarul 8.Roger Federer a pierdut setul secund, 2-6, apoi s-a impus intr-un set 3 foarte echilibrat, 7-6 (4). Scapat de tensiune, elvetianul a defilat in setul al patrulea si a castigat meciul cu 6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2, dupa doua ore si 35 de minute de joc.In turul al treilea, el va evolua cu germanul Dominik Koepfer, locul 59 ATP.