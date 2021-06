Roland-Garros 2021: Ana Bogdan si-a aflat adversara din turul trei. Romanca va da peste "noua Sarapova" FOTO

Meciul disputat miercuri s-a incheiat cu victoria categorica, 6-2, 6-0 a jucatoarei din Spania. Paula Badosa. Intalnirea cu Ana Bogdan va avea loc vineri.Paula Badosa are 23 de ani, e nascuta la New York si ocupa locul 35 WTA. Inalta (1,80), zvelta, ea a fost imediat asemanata cu Maria Sarapova, pe care a avut-o ca idol in cariera. De altfel, in tinerete, frumoasa Paula a cochetat si cu modelling-ul, fiind acum una dintre cele mai atragatoare jucatoare din circuit.