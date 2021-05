Prima "bomba" la Roland-Garros. O fosta lidera mondiala pleaca umilita de la Paris

Astfel, cap de serie numarul 26, nemtoaica Angelique Kerber (33 de ani) a fost invinsa categoric de o tenismena venita din calificari.Tripla castigatoare in turneele de Grand Slam (la Australian Open, Wimbledon si US Open) si fosta ocupanta a primului loc in ierarhia WTA (in 2016), Kerber a cedat cu 2-6, 4-6 in fata ucrainencei Anhelina Kalinina (24 de ani), clasata pe locul 139 in lume.Meciul a fost unul dezastruos pentru Kerber, care la un moment dat era condusa cu un umilitor 6-2, 5-0.