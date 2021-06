Declaratia zilei la Roland-Garros: "El e mereu de acord cu mine, eu sunt sefa in casa". E cel mai cunoscut cuplu din tenis VIDEO

Joi, Elina si Gael au fost programati sa joace la cateva ore distanta, Svitolina fiind prima care si-a incheiat partida, calificandu-se in turul trei dupa 6-0, 6-4 cu Ann Li.La interviul de dupa meci, ucraineanca a fost intrebata despre relatia cu Monfils si despre modul in care se inteleg in ceea ce priveste latura sportiva a vietii lor."El e mereu de acord cu mine, eu sunt sefa in casa", a declarat cu zambetul pe buze tenismena. Intre Svitolina si Monfils a intervenit o ruptura de cateva saptamani la inceputul acestui an, insa cei doi si-au reluat apoi legatura amoroasa.