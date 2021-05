Roland-Garros 2021: meci dramatic pentru Marius Copil. Intalnirea s-a intins pe parcursul a doua zile

Copil a fost invins, cu scorul de 4-6, 6-3, 7-6 (5), de chilianul Marcelo Tomas Barrios Vera, locul 230 ATP, dupa un meci de doua ore si 45 de minute care s-a intins pe parcursul a doua zile. Luni, in prima zi, partida s-a intrerupt la scorul de 4-4 in setul decisiv Marius Copil a servit pentru meci la scorul de 5-4 in decisiv , dar nu a reusit sa inchida partida. El era singurul roman de pe tabloul de simplu masculin.Jucatorii care pierd in primul tur al calificarilor primesc cate un premiu de 10.000 de dolari.