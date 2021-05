Roland-Garros 2021: Patricia Tig face un meci mare cu Naomi Osaka. Ana Bogdan s-a calificat lejer in turul doi LIVETEXT

Patricia Tig, locul 63 mondial, o va intalni pe japoneza Naomi Osaka , locul 2 mondial si favorita 2. Meciul va fi primul al zilei pe terenul Philippe Chatrier, de la ora 12.00.Tot de la ora 12.00 va avea loc, pe terenul 8, confruntarea Ana Bogdan (102 WTA) - Elisabetta Cocciaretto (Italia, 113 WTA).Patricia Tig - Naomi Osaka, desfasurarea LIVE a meciului:*2-2, meciul e in continuare echilibrat.*1-0 pentru japoneza in setul doi.*Set castigat cu greutate de Osaka, 6-4.*5-4 Osaka, dar serveste Patricia Tig.*5-2 pentru Osaka.*Primul ghem pentru Tig, 3-1 Osaka.*Japoneza castiga un ghem foarte lung, iar apoi face 3-0.*Osaka are 1-0, dar Tig a ratat o minge de break.Ana Bogdan - Elisabetta Cocciaretto, desfasurarea LIVE a meciului:*Victorie Ana Bogdan, scor 6-1, 6-3.*4-3 pentru Ana Bogdan.*Jucatoarea nostra conduce cu 1-0 in setul secund.*Ana Bogdan castiga primul set cu 6-1.*Romanca s-a desprins rapid la 4-1.*Ana Bogdan incepe cu dreptul, 1-0.