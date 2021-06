A ajuns pentru prima data in semifinale la Roland Garros, dupa un meci plin de dramatism!

Semi-final bound 🔜



Krejcikova (locul 33 WTA) a castigat cu 7-6, 6-3 dupa o partida cu multe rasturnari de situatie. Cehoaica a reusit sa isi adjudece prima mansa abia dupa ce a salvat cinci mingi de set ale lui Gauff!In setul al doilea a fost randul americancei sa salveze cinci mingi de meci, insa pana la urma Krejcikova a reusit sa puna punct partidei.Cunoscuta mai ales ca o excelenta jucatoare de dublu, Krejcikova (25 de ani) este la prima ei semifinala de Grand Slam la simplu. Le-a mai trimis acasa pe Sloane Stephens sau Elina Svitolina, printre altele.Ea are 10 victorii la rand, venind la Paris dupa triumful in turneul de la Strasbourg.Daca in urma cu un an ea era in afara Top 100, acum ea va urca intre primele 25 de jucatoare ale lumii. Si asteapta ultimul sfert de finala, cel dintre Iga Swiatek si Maria Sakkari, pentru a-si afla adversara din semifinala.