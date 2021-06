Lectie de modestie din partea dublei campioane de la Roland Garros: "Incerc sa fiu umila"

Sportiva din Cehia a urcat pana pe locul 15 in clasamentul WTA si incearca sa se acomodeze cu noul ei statut, de campioana de Grand Slam."Toata lumea din tara mea m-a sustinut, a fost o experienta fantastica si probabil ca va mai dura putin sa realizez ce am facut. Mama, tata, plangeau la telefon, cand am vorbit, le-am spus sa stea linistiti, ca nu s-a schimbat nimic si vreau sa-i vad in viata cand ma intorc acasa, sa nu se emotioneze prea tare.Incerc sa fiu o persoana buna, sa zambesc in vestiar, sa salut pe toata lumea, sa raman umila, asa am fost timpul.La finalul zilei, nu conteaza cate trofee ai castigat, cotneaza daca esti un om mai bun.Vreau sa fiu in continuare fetita plecata dintr-un orasel din Cehia. E placut sa fiu vazuta ca o campioana, dar cu siguranta e mai placut sa fii vazut ca un om mai bun", a spus Krejcikova pentru WTA.