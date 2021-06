Djokovici si Nadal vor juca pentru a 58-a oara, pana acum scorul fiind 29-28 in favoarea sarbului.Invingatorul din acest meci il va intalni in finala pe germanul Zevrev sau pe grecul Tsitsipas.Dupa victoria cu Mateo Berettini, Novak Djokovici a petrecut in strada alaturi de fanii sai.