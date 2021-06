A vrut Tsitsipas sa sugereze ceva necurat despre Djokovici? Ce a declarat grecul dupa finala pierduta la Roland Garros

Intocmai ca in meciul cu Musetti, dupa ce a pierdut primele doua seturi, Djokovici si-a luat o pauza de vestiar.O pauza care de fiecare data a functionat ca un energizant pentru sarb."A plecat de pe teren cand era condus cu doua seturi la zero, nu stiu ce a fost la vestiar, dar s-a intors un cu totul alt jucator.Nu stiu, n-am nicio idee. Dar a jucat foarte bine, nu mi-a dat niciun spatiu. Din punct de vedere fizic, al anticipatiei, al miscarii pe teren, era mult mai proaspat si mai bun ca inainte. Am simtit ca poate sa imi citeasca jocul mult mai bine", a fost declaratia misterioasa a lui Tsitsipas dupa finala pierduta.