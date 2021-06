Cele mai surprizatoare semifinale din istoria Roland Garros au loc azi

Niciodata nu s-a intamplat in era Open ca toate cele patru semifinaliste ale unui Grand Slam sa fi atins aceasta faza pentru prima data in cariera lor.Iata ca neobisnuita situatie s-a produs anul acesta la Roland Garros, turneu care ne propune azi semifinalele Anastasia Pavlyuchenkova - Tamara Zidansek (ora 16.00), respectiv Barbora Krejcikova - Maria Sakkari, disputa care are loc dupa incheierea primului meci.Dintre ele, cel mai bine clasata este Maria Sakkari (Grecia, locul 18 WTA).Rusoaica Pavlyuchenkova e pe 32, cehoaica Krajcikova pe 33, iar slovena Zidansek pe 85.Va fi pentru a cincea oara in istoria Roland Garros cand trofeul va fi ridicat de o jucatoare din afara Top 10.Cu toate insa vor urca mult in clasamentul WTA dupa performanta de la RG.