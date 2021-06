Roland-Garros 2021: la ce ore joaca Sorana Cirstea si Ana Bogdan in turul trei. Programul de vineri al romanilor

Astfel, prima care va intra pe teren va fi Sorana Cirstea, dupa ora 14.00, in al doilea meci al zilei pe arena numarul 14. Sorana Cirstea o va infrunta pe Daria Kasatkina din Rusia.In schimb, Ana Bogdan a fost programata sa joace pe terenul Simonne-Mathieu, in ultima partida a zilei, undeva dupa ora 19.00. Ana Bogdan se va duela pentru calificarea in optimi cu iberica Paula Badosa.Tot vineri va evolua si Horia Tecau , la dublu, in compania germanului Krawietz. Acestia se vor intalni, dupa ora 14.00, cu cuplul asiatic format din Lu (Taipei) - Nishioka (Japonia).De asemenea, la dublu feminin, au fost programate alte trei romance.De la 12.00, Andreea Mitu si kazaha Putintseva vor evolua in turul doi cu perechea Melichar - Schuurs (SUA/Olanda).La aceeasi ora, Raluca Olaru si ucraineanca Kichenok vor forta calificarea contra perechii franceze Burel - Paquet.In al doilea meci al zilei pe terenul 8, Monica Niculescu si letona Ostapenko se vor infrunta cu perechea Hibino - Kalashnikova (Japonia/Georgia).