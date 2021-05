"Atentie, se inchid portile!" Cum au fost dati afara din tribune spectatorii de la Roland-Garros. Meciurile erau in desfasurare

"Portile stadionului se vor inchide la 20.45. Va rugam sa parasiti tribunele in timpul schimbarii terenurilor", s-a auzit la difuzoarele complexului, incepand de la ora locala 20.20.Patru meciuri erau inca in desfasurare in acel moment, in timp ce partida dintre Stefanos Tsitsipas si Jeremy Chardy trebuia sa se dispute in sesiunea nocturna.Organizatorii turneului de la Roland-Garros au obtinut de la autoritati permisiunea de a primi putin peste 5.000 de persoane pentru primele zece zile ale turneului, inainte de a ajunge la un plafon de 13.000 in ultimele cinci zile, cand gradul de ocupare a tribunelor va creste de la 35 pana la 65 la suta din capacitatea maxima.In Franta, din 19 mai, este interzisa circulatia persoanelor dupa ora locala 21.00, dupa ce anterior termenul limita era 19.00. In cadrul masurilor de relaxare, din 9 iunie se va putea circula pana la ora 23.00.Turneul de la Roland Garros se va incheia la 13 iunie.