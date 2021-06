Cine e ultima speranta a Romaniei la Roland-Garros. Cand si unde se joaca meciul din sferturi

Astfel, dupa ce Horia Tecau a fost eliminat marti in sferturile probei de dublu masculin, Irina Begu a ramas singura reprezentanta a tarii noastre la Paris. In pereche cu argentinianca Nadia Podoroska, Irina Begu va juca miercuri, in sferturi, contra dublului format din Shelby Rogers (SUA) si Petra Martic (Croatia).Meciul va incepe la ora 12.00, fiind prima intalnire a zilei pe arnea "Simonne-Mathieu".