Roland-Garros 2021: sase jucatoare din Romania vor evolua in turul secund al calificarilor. Cine sunt adversarele

Ea a invins-o, in prima mansa, cu scorul de 7-5, 6-3, pe britanica Jodie Burrage, locul 247 WTA, dupa un meci care a durat o ora si 19 minute.Bara va evolua in turul urmator cu invingatoarea dintre Reka-Luca Jani din Ungaria, locul 184 WTA, si Mandy Minella din Luxemburg, locul 151 WTA.Calificarea in mansa a doua a calificarilor este recompensata cu un premiu de 16.000 de euro si cu 20 de puncte WTA. Romania mai are cinci jucatoare in turul al doilea al calificarilor la French Open: Elena-Gabriela Ruse (adversara Aleksandra Krunici - 212 WTA), Gabriela Talaba (Harriet Dart - 143), Monica Niculescu (Carole Monnet - 381), Alexandra Dulgheru (Ellen Perez - 239) si Jaqueline Cristian (Mayar Sherif - 120).