Roland-Garros 2021: victorii romanesti in proba de dublu. Cine sunt jucatoarele calificate mai departe

Perechea Raluca Olaru /Nadia Kichenok (Romania/Ucraina), cap de serie numarul 16, s-a calificat miercuri, in turul doi al probei de dublu din cadrul turneului de grand slam de la Roland Garros.Olaru si colega sa au invins in primul tur echipa Liudmila Kichenok (sora geamana a Nadiei)/Arina Rodionova (Ucraina/Australia), scor 6-1, 5-7, 6-4, in doua ore si 14 minute.Tot miercuri, perechea Andreea Mitu /Iulia Putinteva (Romania/Kazahstan) s-a calificat, in turul doi dupa ce a trecut in runda inaugurala de cuplul Alicja Rosolska/Coco Vandeweghe (Polonia/SUA), scor 3-6, 6-3, 6-2, dupa o ora si 48 de minute.