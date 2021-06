Djokovici, in al noualea cer dupa victoria cu Nadal: "Asta spune tot!"

Impossible Achieved 👊@DjokerNole becomes the first player in history to defeat Nadal in a Paris semi-final, besting the Spaniard 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2 to reach the title match.#RolandGarros pic.twitter.com/Cfy4178lSW - Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

"Cu siguranta este cel mai bun meci pe care l-am jucat aici si in Top 3 meciuri din cariera mea. A fost incredibil. Sunt foarte fericit ca fanii au putut ramane si dupa ora 23.00, ca s-a dat o derogare speciala. Este una dintre acele seri, nopti, pe care ti-o vei aminti mereu"", a declarat Djokovici.Djokovici a mai spus ca sunt greu de gasit cuvintele pentru a descrie performantele lui Rafael Nadal ."El a pierdut trei meciuri aici si joaca de aproape 20 de ani. Asta spune tot".La randul sau, Rafael Nadal a afirmat ca Djokovici a meritat sa castige. "Am pierdut, dar viata continua. Nu sunt o persoana care face drama din esec. Este doar un meci de tenis, maine voi fi acasa, alaturi de familie. Bravo lui Novak, eu am dat totul, dar astazi nu a fost ziua mea. Asa este sportul".Tenismanul sarb Novak Djokovici, locul 1 mondial, l-a invins pe spaniolul Rafael Nadal, locul 3 mondial, in patru seturi, dupa peste patru ore, si s-a calificat in finala la Roland Garros.Djokovici s-a impus, scor 3-6, 6-3, 7- 6 (7/4), 6-2, dupa patru ore si 11 minute de joc.Sarbul este pentru a cincea oara in finala la Roland Garros, el fiind castigator in 2016.In finala, Djokovici va evolua contra grecului Stefanos Tsitsipas La meciul de la Roland Garros, spectatorii au primit acceptul de a ramane pana la final, in ciuda restrictiilor care intrau in vigoare la ora 23.00 (ora Frantei).