Roland-Garros 2021: Monica Niculescu, calificare la pas in optimi. Alte doua romance au fost eliminate

In turul urmator, Niculescu si Ostapenko vor da piept cu invingatoarele din meciul dintre chinezoaicele Yi-Fan Xu si Shuai Zhang, cap de serie numarul 8, si surorile gemene din Cehia Karolina si Kristyna Pliskova.Tot vineri, perechea Andreea Mitu /Iulia Putinteva (Romania/Kazahstan) a fost eliminata in turul al doilea al probei de dublu de la Roland Garros.Ele au fost invinse, cu scorul de 6-2, 6-0, de cuplul Nicole Melichar/Demi Schuurs (SUA/Olanda), cap de serie numarul 3.Intr-un alt meci din turul al doilea, echipa Raluca Olaru /Nadia Kicenok (Romania/Ucraina), cap de serie numarul 16, a fost intrecuta, cu scorul de 6-4, 7-5, de perechea Clara Burel/Chloe Paquet (Franta).Olaru si Kicenok au condus cu 5-1, cu doua break-uri, in setul secund, dar nu au ajuns la nicio minge de set.Calificarea in turul al doilea este recompensata cu un premiu total de 17.250 de euro si cu cate 130 de puncte WTA.