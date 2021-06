Eroare uriasa a arbitrului in semifinala Roland Garros la minge de meci!

That is an absolutely brutal error from the umpire 😬 - Andy Murray (@andy_murray) June 10, 2021

Ea a castigat cu 7-5, 4-6, 9-7 disputa cu Maria Sakkari , salvand o minge de meci in setul decisiv, la 5-3 pentru jucatoarea din Grecia!Krejcikova a trebuit sa treaca si peste o eroare mare a arbitrului la ultimul joc, atunci cand oficialul din scaun a dat in teren o minge pe care Hawk Eye-ul (un sistem care nu e folosit oficial la Roland Garros) a vazut-o afara!Eroarea de arbitraj s-a produs la minge de meci pentru Krejcikova! "Am castigat de doua ori acest meci", a spus cehoaica dupa joc."E timpul pentru Hawk Eye si la Roland Garros", a concluzionat Chris Evert la EuroSport. "Hawk Eye sau arbitri mai buni", a completat Mats WilanderSi Murray a remarcat pe Twitter eroarea imensa.