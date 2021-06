Roland-Garros 2021: programul zilei de joi. Patru romance joaca in primul tur

Pe terenul numarul 5, de la ora 12.00, Irina Begu si Nadia Podoroska (Argentina) se vor confrunta cu frantuzoaicele Cascino si Ponchet, benficiare a unui wild-card.Pe aceeasi arena, in meciul urmator, perechea romaneasca formata din Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig va avea in fata cuplul format din iberica Arruabarrena si americanca Dolehide.Putin mai tarziu va intra in joc si Monica Niculescu , in al treilea meci de pe terenul 12. In compania letonei Jelena Ostapenko , romanca va forta calificarea contra dublului Kostyuk - Sasnovich (Ucraina / Belarus).