Roland-Garros 2021: avem doi romani in saptamana a doua la Paris. Cu cine joaca si ce sanse au la castigarea trofeului

La baieti, Horia Tecau si partenerul sau, germanul Krawietz (cap de serie numarul 9), vor evolua marti impotriva principalilor favoriti ramasi in competitie, columbienii Cabal si Farah, cap de serie numarul 2. Cu o victorie, Tecau si Krawietz isi vor creste considerabil sansele la castigarea trofeului , pe tablou mai aflandu-se un singur dublu redutabil, cel format din francezii Herbert si Mahut. Cele doua perechi s-ar putea intalni in semifinale.La feminin, Irina Begu si argentinianca Podoroska sunt in sferturi si asteapta sa afle luni adversarele pentru un loc in semifinale, din disputa Fichman/Olmos (Canada/Mexic) - Martic/Rogers (Croatia/SUA), perechea nord-americana fiind favorita numarul 9 a turneului.In cazul unei calificari in semifinale, Begu si Podoroska ar putea da peste Iga Swiatek, detinatoarea trofeului la simplu, cea care in cuplu cu americanca Mattek-Sands le-au eliminat in optimi pe principalele favorite, Hsieh si Mertens.